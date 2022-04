Strażnicy Galaktyki - świąteczna produkcja z bohaterami może zawierać występ postaci z Eternals

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special to specjalny, świąteczny program z drużyną Strażników Galaktyki w roli głównej, który trafi na platformę Disney+ w Boże Narodzenie 2022 roku. Być może w produkcji zobaczymy postać z widowiska Eternals. Hunter Bolding, scenarzysta, montażysta i producent That Hashtag Show, podzielił się tym, czego był świadkiem, gdy Disney kręcił program na Hollywood Boulevard, a konkretnie w Chinese Theater. Podobno można było tam zobaczyć ozdoby świąteczne oraz... plakaty Kingo, członka Eternals, gwiazdora Bollywood, w którego wciela się Kumail Nanjiani. Najprawdopodobniej jest to tylko nawiązanie do postaci, chociaż być może bohater pojawi się w filmie.

Fot. Materiały prasowe

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Twórca, James Gunn, zapowiedział, że program będzie trwał tyle, co inne formaty telewizyjne, czyli najprawdopodobniej zmieści się w czasie między 30 minut a godzinę. Akcja projektu ma dziać się między wydarzeniami z drugiej i trzeciej części przygód Strażników.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista i Pom Klementieff.