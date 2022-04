Thor: miłość i grom - nowe zdjęcie. Jest też grafika z rzeźnikiem bogów

fot. materiały prasowe

Thor: miłość i grom najmocniejszy etap promocji ma dopiero przed sobą, bo Marvel Studios obecnie skupia się na filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. Jednak to nie przeszkadza, by co jakiś czas przypomnieć o filmie. Tym razem jest to nowe zdjęcie, na którym Thor wygląda jakby medytował, szukając zapowiadanego wewnętrznego pokoju.

Thor: miłość i grom - zdjęcia

Pojawiła się też grafika promocyjna filmu utrzymana w stylu komiksowym. Na niej ponownie widzimy Gorra, rzeźnika bogów, w którego wciela się Christian Bale. Wciąż jednak czekamy na pierwszy konkretny materiał promocyjny, który pokaże nam jak rzeczywiście będzie wyglądać na ekranie.

Thor: miłość i grom

Thor: miłość i grom - opis fabuły

Thor wyrusza na misję, z jaką nigdy nie miał do tej pory do czynienia: w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jego superbohaterska emerytura zostaje przerwana, gdy pojawia się galaktyczny zabójca znany jako Gorr, rzeźnik bogów (Christian Bale). Jego celem jest zabicie wszystkich bogów. Aby walczyć z zagrożeniem, Thor zatrudnia do pomocy Króla Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która - ku zdziwieniu Thora - włada jego magicznym młotem, Mjolnirem stając się Potężną Thor. Razem wyruszają na kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty rzeźnika bogów i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca w kinach.