Furioza 2 ma zwiastun. Walka chuliganów o władze nad miastem

fot. K. Grabowska

Reklama

Furioza 2 będzie nosić tytuł Druga Furioza. Jest to kontynuacja dobrze ocenianego kinowego filmu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów. Netflix kupił prawa i po sukcesie pierwszej części na platformie zdecydował się zrealizować kontynuację. Do sieci trafiła pierwsza zapowiedź.

Nowe zdjęcia z serialu Heweliusz - hit na światową skalę? "Tego jeszcze w Polsce nie było"

Druga Furioza – teaser

Druga Furioza – opis fabuły

Po tym, jak próba odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic Golden przejmuje kontrolę nad ekipą i zdobywa kryminalną władzę nad miastem.

Mateusz Damięcki powraca do roli Goldena, do której ponownie musiał przejść fizyczną transformację. Tak zapowiada projekt:

– Tym razem zagłębiamy się w jego psychologię i odkrywamy nowe strony tej postaci. Kamera podąża za nim non stop, zarówno w grupie, jak i sam na sam z jego emocjami. Poznamy zarówno motywacje Goldena, jego przeszłość i świat, który go ukształtował. Dowiemy się, co sprawiło, że znalazł się na drodze bez odwrotu. Cieszę się, że kontynuacja przypadła na czas, kiedy jestem dojrzalszy i bardziej doświadczony. Myślę, że Golden jeszcze zaskoczy widzów – mówi Mateusz Damięcki.

Data premiery nie jest znana. Ma nastąpić w 2025 roku.