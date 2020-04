Strażnicy Galaktyki - reżyser dzieli się piosenkami Meredith Quill

Fani serii Strażnicy Galaktyki na pewno pamiętają wątek Meredith Quill, matki Star-Lorda, która przygotowała dla bohatera mixtape z piosenkami, które kocha. Nigdy wcześniej nie dowiedzieliśmy się, jakie utwory na niej miały się znaleźć.

James Gunn postanowił to zmienić i przygotował dla fanów Marvela ten mixtape do odsłuchu na spotify. Znalazło się na nim 43 piosenki w podobnym klimacie do tego, co ostatecznie trafiło do obu filmów.

Reżyser przestrzega, że nie wyklucza użycia któregoś utworu w Strażnikach Galaktyki 3.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1252333999101325313