Tak wygląda trening do roli He-Mana. Aktor pokazał filmiki, zdjęcia i swoją muskulaturę

Nicholas Galitzine w mediach społecznościowych podkreśla, że na razie nie może pokazać nic konkretnego z planu Masters of the Universe, więc klarownego zdjęcia He-Mana z mieczem jeszcze nie zobaczymy. Z tego powodu pokazaliśmy Wam jego zdjęcie z planu, na którym stoi w cieniu. Podzielił się jednak filmikami i zdjęciami z ostatnich miesięcy treningów i pracy na planie. Widzimy więc różne ujęcia, podkreślające efekt treningów aktora, który znacząco przybrał na masie do roli He-Mana / księcia Adama.

Nicholas Galitzine jako He-Man

Nicholas Galitzine mówił o intensywnym treningu fizycznym na początku 2025 roku. Poświęcił mu wiele miesięcy w 2024 roku. W kontekście diety ujawnił jedynie, że jadł 4 000 kalorii dziennie, budując masę mięśniową.

Masters of the Universe – opis fabuły

Masters of the Universe skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii statkiem kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy – jedynego połączenia z domem – dorasta, nieświadomy swojego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwadzieścia lat. Jako dorosły mężczyzna musi wrócić na Eternię, by stanąć do walki z siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, musi odkryć tajemnice swojej przeszłości i w pełni przyjąć rolę He-Mana.

W obsadzie znaleźli się: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Premiera w 2026 roku.