foto. materiał prasowy

Dorota Eberhardt, wiceprezydent WBD w kwestiach streamingu, potwierdziła w nowym wywiadzie, że powstanie 2. sezon serialu Przesmyk. To produkcja Max skierowana do polskich odbiorców i wyreżyserowana przez Jana P. Matuszyńskiego, która stała się zagranicznym hitem na wielu rynkach. Deadline informuje, że w oparciu o dane WBD, Przesmyk był drugim najchętniej oglądanym serialem w Europie po 3. sezonie Białego lotosu. Był to również najchętniej oglądany polski serial w USA.

Deadline informuje, że powstaje już scenariusz do 2. sezonu.

1. sezon serialu Przesmyk został bardzo dobrze oceniony przez redaktora naczelnego naEKRANIE.pl Dawida Muszyńskiego.

Przesmyk - co wiadomo?

Przesmyk opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

W obsadzie Przesmyku znajdzie się: Lena Góra, Karol Pocheć, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka, Ewelina Starejki, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska, Piotr Żurawski, Lidia Sadowa, Antek Sztaba, Artur Paczesny, Piotr Pacek, Mirosław Zbrojewicz, Alona Szostak, Michał Sikorski, Magdalena Walach, Andrew Zhuravsky, Dmytro Malkov, Irmina Liszkowska, Jan Englert, Zbigniew Stryj, Dariusz Chojnacki, Oleg Garbuz, Oleh Kiryliv, Sergei Abolomov i Svyatoslav Suprunov.

Serial został wyreżyserowany przez Jana P. Matuszyńskiego. Pomysłodawcą serialu jest Wojciech Bockenheim. W pisaniu scenariusza pomagała także Karolina Szymczyk-Majchrzak i Dana Łukasińska.