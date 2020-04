Suface Go 2 – nadchodzi odświeżona budżetowa hybryda Microsoftu

Redaktorzy serwisu Windows Central dotarli do informatorów branżowych, według których Microsoft wkrótce zaprezentuje nowe urządzenia z linii Surface. Korporacja planuje wypuścić do sprzedaży m.in. unowocześniony model Surface Go przeznaczony dla mnie wymagających użytkowników, poszukujących prostego komputera do pracy czy oglądania filmów w podróży.

Odświeżony Microsoft Surface Go 2 nie wprowadzi rewolucyjnych zmian do tej linii produktowej, projektanci postawili na kosmetyczne poprawki. Zwiększono rozmiar wyświetlacza z 10” do 10,5” przy jednoczesnym podbiciu rozdzielczości z 1800x1200 do 1920x1280 pikseli. W sprzedaży pojawi się także model z wydajniejszym procesorem Intel Core m3 oraz opcjonalnym modułem LTE. Co ciekawe, zewnętrzny rozmiar urządzenia nie zmieni się – dzięki zwężeniu ramek wyświetlacza Surface Go 2 będzie kompatybilny ze stacją dokującą Type Cover zaprezentowaną przy okazji premiery pierwszego komputera z tej serii.

Według wstępnych założeń za podstawowy model urządzenia z procesorem Pentium Gold, 64 GB pamięci eMMC oraz 4 GB pamięci RAM zapłacimy 399 dolarów. Warto zauważyć, że w takiej samej cenie zadebiutował pierwszy Surface Go. A jeśli zdecydujemy się dopłacić 100 dolarów, oprócz lepszego procesora otrzymamy 128 GB pamięci SSD oraz 8 GB pamięci RAM.

Microsoft Surface Go 2 z pewnością nie sprawdzi się w rękach graczy oraz użytkowników poszukujących komputera do prac graficznych. Jednak do prostych prac graficznych oraz korzystania z serwisów streamingowych będzie jak znalazł.