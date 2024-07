fot. WBIE

Amazon ujawnił tytuły trzech gier, jakie już wkrótce będą rozdawane abonentom ich usługi Prime w ramach Prime Day. Od 16 lipca subskrybenci będą mogli odebrać trzy tytuły: Rise of the Tomb Raider, Chivalry 2 oraz... Suicide Squad: Kill the Justice League. Szczególnie zaskakująca jest obecność tego ostatniego. Produkcja studia Rocksteady jest bowiem dość świeża i zadebiutowała na rynku zaledwie kilka miesięcy temu, a konkretnie 2 lutego 2024 roku. Można jednak założyć, że na taki krok zdecydowano się z uwagi na jej kiepski odbiór oraz szybko spadającą liczbę graczy. Być może takie rozdawnictwo, w połączeniu ze startem drugiego sezonu, nieco poprawi sytuację.

Wszystkie wymienione powyżej gry będą dostępne w formie kodów na platformę Epic Games Store. Jeśli przypiszecie je do swojego konta, to będziecie mieli do nich dostęp już na stałe, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Jest jednak pewien haczyk: promocja wystartuje 16 lipca i na skorzystanie z niej będziecie mieli jedynie 48 godzin.