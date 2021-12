Suicide Squad: Kill the Justice League - superzłoczyńcy kontra Flash! Pierwsze spojrzenie na rozgrywkę

fot. WBIE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na The Game Awards 2021 zaprezentowano pierwszy gameplay z Suicide Squad: Kill the Justice League. W materiale widzimy tytułową grupę złoczyńców i ich starcie z Flashem znajdującym się pod wpływem Brainiaca. Wygląda na to, że graczy czekać będzie mnóstwo strzelania i szalonej akcji.

Suicide Squad: Kill the Justice League to trzecioosobowa gra akcji, w której do dyspozycji graczy zostanie oddana czwórka superzłoczyńców o różnych umiejętnościach: Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang i Deadshot. Produkcja tworzona jest przez studio Rocksteady znane z serii Batman Arkham i zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Premiera w 2022 roku - dokładnej daty jednak jeszcze nie podano.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze