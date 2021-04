Suicide Squad, Superman i Lois, a może Lobo? Fani DC wybiorą kolejną serię

DC/cbr.com

DC w ostatnich dniach daje fanom sporo do powiedzenia w kontekście swoich przyszłych decyzji wydawniczych. Najpierw czytelnicy mogli wybrać imię psa Nightwinga (na marginesie, ostatecznie padło na Hayley), teraz zaś uruchomiono specjalnie głosowanie, w ramach którego miłośnicy firmy wskazują tytuł zupełnie nowej serii, która ma docelowo ukazać się na amerykańskim rynku.

Zabawa o nazwie Round Robin odbywa się na oficjalnym koncie DC na Twitterze. Posiada ona charakter turnieju, w którym bierze udział 16 historii - zostały one połączone w pary, z których zwycięzca awansuje do kolejnego etapu. Szansę powstania mają następujące opowieści: Green Lanterns: Underworld on Fire, Etta Candy: Holliday Hero, Inc., The Brave and the Bug: Crisis on Infinite Ambush, Zatanna and the King of Nightmares, Lobo/Animal Man: Scorched Earth, Son of the Creeper, Justice League Queer (JLQ), Robins, Paws Off the Justice League, Jesse Quick: Control, Blue Beetle: Graduation Day, Nightrunner: Love in Paris, Swamp Thing: A House of Secrets, Suicide Squad Seven, Asteria: The Last Amazon i Superman & Lois: Ignition.

Round Robin - materiały

Pierwsza runda turnieju trwa od 31 marca do 7 kwietnia - kolejne etapy będą przeprowadzane co tydzień, aż do wielkiego finału, który w dniach 20-27 maja odbędzie się na stronie społeczności DC Universe Infinite. Wydawnictwo ma także systematycznie ujawniać szczegóły kolejnych opowieści; np. ich autorzy i grafiki promocyjne zostaną zaprezentowani dopiero na początku 2. rundy. Wiemy również, że najaktywniejsi uczestnicy zabawy mają otrzymać w trakcie finału specjalne nagrody.