Zdjęcia z przerażonym Dzwoneczkiem i psychopatycznym Piotrusiem Panem. Reżyser o postaciach

Peter Pan's Neverland Nightmare trafi na duże ekrany w wybranych kinach za kilka dni. Jest częścią tzw. Puchatkowersum, zapoczątkowanego przez film Puchatek: Krew i miód, w którym ulubione bajkowe postacie to szalone, psychopatyczne potwory mordujące ludzi. W ostatniej rozmowie z Entertainment Weekly reżyser filmu, Scott Chambers, zdradził, że czerpał inspirację z australijskiego thrillera Ogary miłości z 2016 r. Tytuł skupiał się na małżeństwie z przedmieść, które porywa nastoletnią dziewczynę, aby później się nad nią znęcać.

Było wiele manipulacji między tą parą i uznałem to za fascynujące. Dużo z tego wprowadziłem do Peter Pan's Neverland Nightmare.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z morderczych "przygód" Piotrusia Pana. Na ekskluzywnych fotografiach możemy zobaczyć Martina Portlocka w tytułowej roli oraz Kita Greena, który wciela się w Dzwoneczka. Trzy nowe zdjęcia znajdują się na początku poniższej galerii.

Peter Pan's Neverland Nightmare - zdjęcia

Postać Dzwoneczka jest biologicznym mężczyzną, który ma na imię Timmy. To wcześniejsza ofiara Piotrusia Pana, który w Puchatkowersum jest szalonym porywaczem dzieci, zdeterminowanym, by wysłać młodych chłopców do Nibylandii. Ponieważ Timmy identyfikuje się jako kobieta, Pan nie pozwoli jej zostać jednym ze swoich Zagubionych Chłopców. Chambers wyjaśnił:

Nie spełniała kryteriów, by zostać w pełni wysłaną do Nibylandii. Potem jednak mówi, że "możesz być kimś innym. Możesz być tą czarodziejską wróżką, ale musisz mi pomóc. Dam ci ten pył wróżek i będziesz go dostawać... za każdym razem, gdy będziesz grzeczna, dostaniesz go trochę".

Pyłem wróżek jest tak naprawdę heroina, od której Dzwoneczek jest całkowicie uzależniona. Dzięki temu Piotruś Pan może ją kontrolować. Na ramiona Greena nałożono charakteryzację, która imituje rozkładające się ciało pod wpływem brania narkotyków. Chambers dodał, że chciał, aby wyglądało to, jako po zażyciu tzw. krokodyla (dezomorfina), pod wpływem której gnije ciało. Reżyser wyjaśnił położenie Dzwoneczka:

To wcale nie jest złoczyńca. To niezwykle złożona postać. To ktoś, kto naprawdę przeżywa trudności. Ma wyprany mózg. To syndrom sztokholmski. Są w tej sytuacji od lat. Nie znają innego sposobu.

Następnie dodał, że większość aktorów podczas przesłuchań nie przekazała tych niuansów, ale subtelności Greena wzmocniły wszystkie te aspekty i zapewniły mu angaż.

Ona po prostu naprawdę się w to wczuła, gdzie nikt inny nie był w stanie. Jak tylko zobaczyłem casting, pomyślałem: "Tak!".

Dzwoneczek Greena ma powrócić w Poohniverse: Monsters Assemble, w którym zobaczymy wszystkie postacie z Puchatkowersum. Oprócz Piotrusia Pana, pojawią się Kubuś Puchatek, Mary Poppins, Szalony Kapelusznik, a także postaci z nadchodzących produkcji: Bambi: The Reckoning i Pinokio: Unstrung. Chambers dodał w wywiadzie, że będzie trochę zabawy z Dzwoneczkiem, czym jest podekscytowany.

Mam pomysł, że będzie miała ogromne heroinowe ramiona, igły jako ramiona i igły wychodzące z nich. To byłoby całkiem zabawne. Myślę, że w tym przypadku trzeba zrobić coś więcej.

Peter Pan's Neverland Nightmare - fabuła

Historia skupia się na Wendy Darling, która próbuje uratować swojego brata Michaela ze szponów psychopatycznego Piotrusia Pana. Po drodze poznaje Dzwoneczka, która jest uzależnioną od heroiny kobietą, wierzącą, że jest to magiczny pył.

Peter Pan’s Neverland Nightmare - film będzie wyświetlany w dniach 13-15 stycznia w wybranych kinach.