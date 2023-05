Super Mario Bros- klipy z filmu. Królestwo grzybków

fot. materiały prasowe

Tuż przed premierą w polskich kinach filmu animowanego Super Mario Bros. Film możemy zobaczyć klipy, czyli fragment z dwiema scenami z największego hitu roku. Zobaczcie i oceńcie sami, czy zachęcają Was do wyprawy do kina.

Super Mario Bros - klipy

Chris Pratt użycza głosu tytułowemu bohaterowi. Ponadto w obsadzie dubbingu znajdują się Anya Taylor-Joy jako Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Seth Rogen jako Donkey Kong, Keegan-Michael Key jako Toad, Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamek oraz Sebastian Maniscalco jako Foreman Spike.

W nowej produkcji Mario łączy siły z księżniczką Peach i kilkoma innymi sojusznikami, aby pokonać potwornego najeźdźcę, Bowsera i uratować porwanego Luigiego.