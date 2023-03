Superbohaterowie i złoczyńcy DC w strojach kąpielowych - zjawiskowa Catwoman i Batman bez koszulki!

Fot. DC COMICS

DC opublikowało szereg grafik, które przedstawiają znanych superbohaterów i złoczyńców w strojach kąpielowych. Na wariantach okładek są między innymi Batman, Wonder Woman, Poison Ivy i zjawiskowa Catwoman. Zobaczcie sami w poniższej galerii.

To kolejny rok, w którym DC zdecydowało się na taką serię okładek. Po raz pierwszy zrobili to w sierpniu 2022 roku i wygląda na to, że mogli tym rozpocząć nową tradycję. Warto też wspomnieć, że to nie do końca coś nowego. W latach dziewięćdziesiątych publikowano na przykład serię Marvel Swimsuit Specials.

Superbohaterowie i złoczyńcy DC w strojach kąpielowych

Poniżej możecie zobaczyć warianty okładek DC. Dajcie znać, który podoba wam się najbardziej.

Catwoman #56. Wariant Terry'ego i Rachel Dodson

W tegorocznej "kąpielowej" edycji wezmą udział takie komiksy jak Poison Ivy #13, Catwoman #56, Titans #2, Wonder Woman #800, Detective Comics #1073, Batman/Superman: World's Finest #16 i Action Comics #1056.

Komiksy, których okładki są w galerii, będą dostępne w sprzedaży w czerwcu 2023 roku.