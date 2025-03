Kontynuacja Tajemnic Smallville jednak nie powstanie? Podziękujcie Jamesowi Gunnowi

fot. The CW

Niewiele jest seriali superbohaterskich równie ikonicznych, co Tajemnice Smallville. 1. sezon ukazał się w ramówce CW aż dwadzieścia cztery lata temu i potrwał przez dziesięć sezonów, gromadząc wierną rzeszę fanów, którzy od lat liczą na powrót tych interpretacji znanych postaci z komiksów DC. Tom Welling co prawda powrócił w ramach crossoverów w tzw. Arrowverse, ale w planach było coś znacznie większego. Chodzi o animowaną kontynuację Tajemnic Smallville, które zakończyły się w momencie założenia stroju Supermana przez Clarka Kenta.

Welling, Michael Rosenbaum (serialowy Lex Luthor) i Alfred Gough (współtwórca seriali) pracowali nad tym pomysłem od dawna i proponowali go nawet Warner Bros., ale bez żadnego odzewu. Jeszcze w listopadzie 2024 roku była nadzieja na to, że ich pomysł zostanie pozytywnie rozpatrzony. Musiało się to zmienić, ponieważ Gough nie miał już tak dobrych wieści. Jego zdaniem DC Studios kierowane przez Jamesa Gunna ma w tej chwili inne priorytety, którym "wskrzeszenie" Smallville mogłoby przeszkodzić.

Warner Bros. dużo przeszło w ostatnim czasie. To niefortunne, ale wydaje mi się, że przez to, że przechodzą teraz przez proces rebootowania Supermana, nasz projekt trafi do szuflady na jakiś czas. - powiedział Gough podczas podcastu Talk Ville prowadzonego przez Wellinga i Rosenbauma. - Wszystko po jakimś czasie wraca w tej lub innej formie. Niedawno przeczytałem, że rebootują Buffy: Postrach wampirów. Największym problemem dla każdego powstającego projektu, czy to dla studia filmowego czy stacji telewizyjnej, jest zmiana kierownictwa.

Ta wypowiedź nie tylko rzuca światło na sytuację, ale też hamuje entuzjazm fanów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie żadna kontynuacja Tajemnic Smallville nie powstanie, żeby nie kraść światła reflektorów Davidowi Corenswetowi i jego interpretacji postaci.

