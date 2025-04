Obsada Warfare przeszła przez pełnoprawne szkolenie wojskowe. Reżyserzy ostrzegali

fot. Real Time Situation // A24

Warfare to nowa produkcja studia A24 w reżyserii Alexa Garlanda (Civil War) i weterana wojennego, Raya Mendozy. Pierwsze recenzje wykazały 92% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes, a produkcję ochrzczono mianem "pierwszego filmu tego roku, którego nie można pominąć." Reżyserom zależało na jak najbardziej wiarygodnym przedstawieniu funkcjonowania żołnierzy na polu walki i poza nim. Z tego powodu gwiazdorska obsada składająca się z takich nazwisk jak: Joseph Quinn (Stranger Things), Will Poulter (The Bear), Cosmo Jarvis (Szogun), Charles Melton (Obsesja), Kit Connor (Dziki robot) i D’Pharaoh Woon-A-Tai (Rdzenni i wściekli) przeszła przez pełnoprawny obóz szkoleniowy.

D’Pharaoh Woon-A-Tai opowiedział, że reżyserzy spotykali się osobiście z każdym aktorem z obsady i informowali o tym, jak będzie przebiegać proces przygotowania do samych zdjęć. Uprzedzali, że "będzie to bardzo intensywne. Oczekują pełnego zaangażowania od każdego." W ten sposób aktorów nauczono musztry, poruszania się z bronią, obsługiwania jej, a także przestrzegano odpowiedniego żargonu wojskowego. Był też podział na stanowiska zgodny z piastowanymi rolami bohaterów w filmie.

Więź pomiędzy nami pojawiła się naturalnie. - opowiadał D’Pharaoh Woon-A-Tai. - Spędzasz każdą sekundę, każdy posiłek i wolną chwilę razem. To nie tak, że mówisz: "Skoczmy sobie na kawę." Każdą chwilę na jawie spędzasz w towarzystwie innych. Widzimy wszystkie swoje wersje i wspieraliśmy się nawzajem w trakcie całego procesu. Na koniec stałem się lepszym człowiekiem. To wszystko dzięki tym ludziom.

Bardzo istotne było też odpowiednie zbalansowanie poważnych motywów poruszanych w filmie z chwilami lekkości pomiędzy aktorami. Tych było zaskakująco dużo. Jak powiedział Kit Connor:

Ta lekkość była bardzo ważna w zachowaniu więzi pomiędzy nami.

Joseph Quinn dodał:

Mimo delikatnych tematów, które musieliśmy poruszyć, mieliśmy też wiele frajdy na planie. Świetnie było pracować z tak utalentowanymi ludźmi. Wszyscy są bardzo charyzmatyczni i zabawni. Przy wyzwaniach filmu takiego jak ten szczególnie ważne było, żeby umieć się dobrze bawić, bo spędzasz wiele chwil ze sobą.

