Supergirl - Melissa Benoist grała superbohaterkę przez 6 lat. Komentuje nową wizję na postać

Milly Alcock (Ród smoka) oficjalnie została ogłoszona jako Supergirl w uniwersum DCU, które jest tworzone przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Choć nie zostało to potwierdzone, branża oczekuje, że zadebiutuje w Supermanie, do którego zdjęcia trwają. Potem na pewno ma swój solowy film Supergirl: Woman of Tomorrow. Melissa Benoist w serialu Supergirl grała superbohaterkę w latach 2015 - 221. W rozmowie ze ScreenRantem poruszono temat nowej odtwórczyni roli.

Supergirl - komentarz Melissy Benoist

Choć została bezpośrednio zapytana o angaż Alcock w swojej wypowiedzi nie odnosi się do samej aktorki.

- Myślę, że każda wizja tej postaci jest cenna z uwagi na to, co ona reprezentuje. Supergirl jest ikoniczna z określonego powodu i tak jest od lat 50. Osobiście uważam, że każda jej wersja jest cenna dla młodych kobiet i mam nadzieję, że z każdą taką wizją, ktoś zobaczy w niej siebie.

Przypomnijmy, że Ana Nogueira pracuje nad scenariusz solowego filmu. Nie ma on jeszcze reżysera lub reżyserki. Sam projekt i jej obecność w nowym uniwersum została ogłoszona w styczniu 2023 roku przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Film ma być w jakimś stopniu oparty na komiksie pod tym samym tytułem Toma Kinga.

Milly Alcock przejmuje rolę od Sashy Calle, która jednorazowo grała go w krytykowanym przez widzów filmie Flash. Supergirl: Woman of Tomorrow nie ma daty premiery.