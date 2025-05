Kosmiczne piratki nadciągają do DCU! Lobo i Supergirl będą mieć przechlapane?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fani DC czekają na premierę Supermana, ale reszta DCU wcale nie czeka i nie zwalnia. Obecnie trwają pracę nad kilkoma projektami z nowego uniwersum, którym zarządza James Gunn. Jednym z takich projektów jest Supergirl: Woman of Tomorrow, która ma być drugim kinowym filmem po przygodach Człowieka ze stali. W sieci pojawiło się nowe nagranie z planu, a także plotka obsadowa, która sugeruje jakie postaci z komiksów zobaczymy w tym widowisku.

Zdaniem Nexus Point News w filmie rolę otrzymała Alice Hewkin (Bracia Sun, Sex Education), która wcieli się w przedstawicielkę grupy znanej jako Sklarian Raiders. To grupa kosmicznych piratek z planety Sklar. W szeregi tej organizacji wchodzić mogą wyłącznie kobiety. Drużyna zadebiutowała w Superboy and the Legion of Super-Heros w latach 70. i jest przedstawiana jako bezwzględna, ale z pewnym kodeksem moralnym. Hewkin ma mieć rolę drugoplanową w tym filmie. Sklarian Raiders nie pojawiły się w komiksach z serii Woman of Tomorrow, z których inspiracji czerpie produkcja z Milly Alcock, więc trudno powiedzieć, jaką będzie pełnić rolę. Natomiast spekuluje się, że piratki mogą być po stronie Lobo (Jason Momoa) w tym widowisku science fiction lub chcieć się na nim zemścić.

fot. Netflix

Jest też nagranie z planu, które w nieco lepszej jakości niż przedtem pokazuje starcie Dziewczyny ze stali.

Supergirl: Woman of Tomorrow - co wiadomo?

Przypomnijmy, że do obsady filmu należą również Eve Ridley oraz Matthias Schoenaerts, który odegrają kolejno Ruthye Mary Knolle i Krema. Emily Beecham zagra matkę Kary. Oczekuje się również, że kluczową rolę odegra pies Krypto.

Supergirl: Woman of Tomorrow - premiera została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

