Superman - tajemnicza rola Alana Tudyka. Aktor dołączył do obsady; mówi się o 2 postaciach

materiały prasowe

Reklama

Jak raportuje serwis Deadline, Alan Tudyk dołączył do obsady filmu Superman w tajemniczej roli. Rewelacje te są o tyle intrygujące, że aktor w również wchodzącym w skład rodzącego się DCU serialu animowanym Creature Commandos ma podłożyć głos Doktorowi Fosforowi. Mówimy to o postaci znanej pierwotnie jako Alexander Sartorius, byłym naukowcu, który próbował wybudować w Gotham elektrownię jądrową. Koniec końców wpadł on do reaktora, co według jednej z genez dało mu nadnaturalne moce.

W kontekście roli Tudyka spekuluje się, że mógłby on zagrać aktorską wersję Doktora Fosfora bądź podłożyć głos zupełnie innej postaci: kosmicznej wiewiórce Ch'p, jednym z najoryginalniejszych członków Korpusu Zielonych Latarni.

Alan Tudyk to 53-letni aktor znany z takich produkcji jak Zgon na pogrzebie, Resident Alien czy Doom Patrol (w którym zagrał Pana Nikt). To jego głosem mówili K-2SO w Łotrze 1 czy Clayface w serialu animowanym Harley Quinn.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii

60. Rycerze Gotham (2023)

Superman zadebiutuje na ekranach kin 11 lipca przyszłego roku.