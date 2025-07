Superman zaprowadzi do wydarzenia, którego "nikt się nie spodziewa". James Gunn o zmęczeniu herosami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wszystko wskazuje na to, że Superman od Jamesa Gunna osiągnie przewidywany sukces, ale prawdopodobnie nie będzie komercyjną bombą mierzącą w miliard dolarów. To jednak nigdy nie było celem studia, które w pierwszej kolejności chciało przekonać odbiorców z powrotem do siebie. Po części łączy się to ze spadkiem wyników filmów na podstawie komiksów w ostatnich latach. Reżyser Supermana stwierdził, że jego zdaniem nie istnieje coś takiego, jak "zmęczenie kinem superbohaterskim", ale był za to okres, kiedy każda tego typu produkcja była popularna. Była to zasługa dużego budżetu, przyjemnych dla oka efektów specjalnych, ale z czasem przestało to widowni wystarczać i chciała ona czegoś więcej niż tylko kolejnego filmu o trykociarzach.

James Gunn przyznał również, że Superman ma prowadzić do większego "wydarzenia", którego "nikt się nie spodziewa".

Nie chodzi o Krypto. Wiem czyja to historia. To pewnie nikt kogo byście się spodziewali. Nie pomyślelibyście też o tym. Myślę, że jeśli ludzie obejrzą 2. sezon Peacemakera to będą wiedzieli dokąd to może zmierzać. Łatwiej będzie im zrozumieć, jakie mamy plany.

Pojawiło się też kilka pomniejszych informacji na temat DCU i postaci należących do tego uniwersum:

Edi Gathegi

Wedle tablic rejestracyjnych samochodu używanego przez Lois Lane w filmie, Metropolis znajduje się w stanie Delaware w USA. To nawiązanie do komiksów, ponieważ i w nich się tam znajdował.

Sean Gunn

