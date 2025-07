Oto najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku. Avengers: Endgame nisko, tylko jeden tytuł z ostatnich 5 lat

20th Century Fox

Wejście do kin Supermana w reżyserii Jamesa Gunna i zbliżająca się premiera Fantastycznej 4: Pierwszych kroków najwyraźniej stały się dobrą okazją do tego, aby podsumować ostatnie ćwierćwiecze w świecie ekranowych produkcji opartych na komiksach. Coraz bardziej ceniony w sieci serwis World of Reel właśnie przedstawił swój ranking najlepszych filmów superbohaterskich XXI wieku. Odbił się on wśród internautów głośnym echem.

Choć w zestawieniu znajdziemy tylko 10 pozycji, część komentatorów uznaje je za reprezentatywne dla całego gatunku superbohaterskiego. Większość odbiorców rankingu wychodzi jednak z założenia, że wybory portalu są albo "kpiną", albo nawet "profanacją". Wszystko rozbija się o relatywnie niską pozycję Avengers: Endgame, ale i o fakt, że na liście znalazły się jedynie 3 odsłony Kinowego Uniwersum Marvela.

Dajcie nam w komentarzach znać, czy Wasze zestawienia najlepszych filmów superbohaterskich XXI wieku wyglądałyby podobnie. W ocenie redakcji naEKRANIE.pl możemy spierać się o kształt poniższego rankingu, ale zwycięzca faktycznie jest najwybitniejszą produkcją komiksową, jaka powstała we wciąż trwającym stuleciu.

Najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku [RANKING]. Dalekie miejsce Avengers: Endgame

10. X-Men 2 (2003)

