Fot. Marvel

Reklama

Fani rogatego obrońcy Nowego Jorku mogą czuć zadowolenie, gdyż pojawiła się lista tytułów niektórych odcinków Daredevil: Odrodzenie:

-Heaven's Half Hour

-With Interest

-The Hollow of His Hand-

-Straight to Hell

-Sic Semper Systema

-Isle of Joy

-Excessive Force

-Art For Art's Sake

-Optics

Daredevil: Odrodzenie będzie “szalony”. Nie mrugajcie podczas wspólnych scen Diabła i Kingpina!

Co mogą oznaczać poszczególne tytuły odcinków Daredevil: Odrodzenie?

Tytuły Heaven's Half Hour i The Hollow of His Hand odzwierciedlają ważną dla postaci Matta Murdocka katolicką wiarę. Heaven's Half Hour może symbolizować rzadki moment spokoju wśród chaosu, podczas gdy "The Hollow of His Hand" może badać walkę Matta z poczuciem porzucenia przez Boga, być może związane z istotną stratą. Zdjęcia z planu i plotki sugerują, że Matt może stracić Foggy'ego na początku serialu, co pasowałoby do tej interpretacji.

Sic Semper Systema to gra słów nawiązująca do Sic Semper Tyrannis(Śmierć Tyranom), słów wypowiedzianych przez Brutusa po zamordowaniu Cezara. Tytuł sugeruje skupienie się na systemowej korupcji, prawdopodobnie związanej z Kingpinem, chcącym zostać burmistrzem Nowego Jorku. Ten odcinek może koncentrować się na walce Matta z instytucjonalną niesprawiedliwością, gdy stawia czoła Fiskowi i systemowi, który go wspiera.

Art for Art’s Sake wyraźnie odnosi się do Muse, antagonisty sezonu. Muse ucieleśnia wiarę, że prawdziwa twórczość pochodzi z agonii i odkrywania surowej, często przerażającej prawdy. W komiksach, Muse to seryjny zabójca-artysta, który używa złośliwych aktów przemocy jako sposobu tworzenia swojej sztuki.

Premiera Daredevil: Born Again odbędzie się 4 marca 2025 roku na Disney+.