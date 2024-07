Chaos na ulicach Metropolis, Superman obezwładniony. Szokujące zdjęcia z planu

DC/Warner Bros.

Najnowsze zdjęcia i wideo z planu Supermana Jamesa Gunna ukazują chaos na ulicach Metropolis. Widać na nich, jak obywatele zaczynają uciekać przed kimś - bądź przed czymś? - co niszczy miasto. Co w tym czasie robi Człowiek ze stali? Z poniższych materiałów wynika, że tymczasowo uwięziono go pod ziemią. Na niektórych ujęciach widać jedynie jego głowę, wystającą nad kraterem wypełnionym gruzem. Co ciekawe, na zdjęciach jest także pies przebrany za Krypto. Wszystko to możecie zobaczyć poniżej.

Zdjęcia i wideo z planu Supermana

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Oprócz Davida Corensweta, w obsadzie znaleźli się Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Światowa data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

