Superman z wysoką oglądalnością na HBO Max. Największy debiut na platformie od dwóch lat!

fot. Warner Bros.

Reklama

Superman w reżyserii Jamesa Gunna zaledwie po miesiącu od premiery kinowej trafił na VOD. Z kolei w Polsce na streamingu produkcja była już dostępna 26 sierpnia. Reżyser wyjaśniał wtedy, że tak szybkie wprowadzenie do dystrybucji cyfrowej filmu wiązało się z nadchodzącą premierą 2. sezonu serialu Peacemaker. Pierwszy odcinek wyemitowano 21 sierpnia.

Czytaj więcej: Dlaczego Superman tak szybko trafił do streamingu? James Gunn wskazuje ważny powód

Następnie Superman trafił na platformę HBO Max i od premiery 19 września zgromadził 13 milionów widzów. Serwis twierdzi, że jest to największa 10-dniowa widownia płatnego filmu od grudnia 2023 roku, kiedy zadebiutowała Barbie.

Ponadto w tym czasie inne tytuły o Supermanie odnotowały analogiczny wzrost oglądalności na świecie. W okresie od 8 do 14 września oraz od 15 do 21 września, oglądalność Super/Man: Historia Christophera Reeve’a wzrosła o 670%, Supermana z 1978 roku o 155%, Superman: Powrót o 120%, a Człowieka ze stali o 40%.

Przypomnijmy, że Superman zarobił 615 mln dolarów na całym świecie, stając się 8. najbardziej dochodową produkcją w 2025 roku. W tym tygodniu wyprzedziło go anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, które ma już 620 mln dolarów na koncie i pnie się w górę tegorocznego rankingu box office.

Superman - ranking filmów wg Rotten Tomatoes