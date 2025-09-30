Superman z wysoką oglądalnością na HBO Max. Największy debiut na platformie od dwóch lat!
Subskrybenci HBO Max chętnie oglądają nowego Supermana na platformie. Serwis podał dokładne liczby od czasu premiery. Takich wyników nie zanotował od kilku lat.
Superman w reżyserii Jamesa Gunna zaledwie po miesiącu od premiery kinowej trafił na VOD. Z kolei w Polsce na streamingu produkcja była już dostępna 26 sierpnia. Reżyser wyjaśniał wtedy, że tak szybkie wprowadzenie do dystrybucji cyfrowej filmu wiązało się z nadchodzącą premierą 2. sezonu serialu Peacemaker. Pierwszy odcinek wyemitowano 21 sierpnia.
Czytaj więcej: Dlaczego Superman tak szybko trafił do streamingu? James Gunn wskazuje ważny powód
Następnie Superman trafił na platformę HBO Max i od premiery 19 września zgromadził 13 milionów widzów. Serwis twierdzi, że jest to największa 10-dniowa widownia płatnego filmu od grudnia 2023 roku, kiedy zadebiutowała Barbie.
Ponadto w tym czasie inne tytuły o Supermanie odnotowały analogiczny wzrost oglądalności na świecie. W okresie od 8 do 14 września oraz od 15 do 21 września, oglądalność Super/Man: Historia Christophera Reeve’a wzrosła o 670%, Supermana z 1978 roku o 155%, Superman: Powrót o 120%, a Człowieka ze stali o 40%.
Przypomnijmy, że Superman zarobił 615 mln dolarów na całym świecie, stając się 8. najbardziej dochodową produkcją w 2025 roku. W tym tygodniu wyprzedziło go anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, które ma już 620 mln dolarów na koncie i pnie się w górę tegorocznego rankingu box office.
Źródło: Deadline
