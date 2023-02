Superman i Lois - zwiastun 3. sezonu. Rodzina najważniejsza prawie jak w Szybkich i wściekłych

fot. materiały prasowe

3. sezon Superman i Lois zapowiada, że najważniejszym motywem będzie rodzina i jej znaczenie dla Człowieka ze stali. Choć wszystkie seriale Arrowverse zostały skasowane, według komentarza Jamesa Gunna, współszefa DCU, czyli filmowego uniwersum DC, ta produkcja ma doczekać się kontynuacji.

Superman i Lois - zwiastun 3. sezonu

W zwiastuni widzimy nowego aktora grającąego Jonathana Kenta. Informowaliśmy, że nieoczekiwanie i nagle Jordan Elsass zdecydował odejść z obsady. W jego miejsce zatrudniono Michaela Bishopa.

Historia 3. sezonu rozpoczyna się kilka tygodniu po wydarzeniach z finału 2. sezonu. Clark i Lois razem pracują w lokalnej gazecie w Smallville. Cieszą się życiem w małym miasteczku. Nowe zadanie Lois sprawia, że bohaterka odkrywa niebezpiecznego wroga, który może wywrócić życie Kentów do góry nogami. Natomiast ich synowie też nie mają lekko. Jordan (Alex Garfin) odkrywa, co to znaczy mieć tożsamość superbohatera, a Jonathan (Michael Bishop zastępujący w tej roli Jordana Eisassa) szuka swojego celu w życiu.

Superman i Lois - premiera 3. sezonu w USA odbędzie się 14 marca 2023 roku. W Polsce serial na HBO Max, ale na ten moment nie wiemy, czy tak jak przy poprzednich seriach, odcinki będą od razu dostępne.