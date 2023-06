Superman: Legacy - czy Człowiek ze Stali będzie nosić majtki? Jest komentarz Jamesa Gunna

fot. materiały prasowe

Wszyscy się zastanawiają, czy Superman w filmie Superman: Legacy będzie nosić majtki na kostiumie, jak w komiksach i pierwszych swoich ekranowych przygodach na czele z wersją Christophera Reeve'a. W wersji Henry'ego Cavilla z tego zrezygnowano nieprzypadkowo, bo według wielu fanów to jest dość kuriozalne i niepotrzebne. Co na to James Gunn?

Superman: Legacy - co z majtkami superbohatera?

Jeden z fanów zapytał o to Jamesa Gunna. Tak mu odpowiedział na Twitterze:

- Jeszcze nie podjąłem decyzji. Tworzymy ogromną liczbę szkiców koncepcyjnych z i bez majtek. Zobaczymy, która wersja będzie wyglądać najlepiej. Dla mnie jednak najważniejsze aspekty tej postaci wychodzą bardzo ponad te majtki.

James Gunn porozmawiał z Michaelem Rosenbaumem w jego podcaście. Według reżysera Rosenbaum jest najlepszym odtwórcą roli Lexa Luthora, jaki do tej pory był na ekranie.

W rozmowie przyznał, że zaczynają zawężać listę kandydatów do głównych ról w Superman: Legacy. Dodaje też, że według niego w kwestii plotek obsadowych jest sporo nieprawdy w sieci, ale nie chce każdego nazwiska po kolei dementować. Nie powiedział natomiast, że wszystkie są nieprawdziwe, więc niektóre najwyraźniej są na jego liście. Zdaje sobie jednak sprawę, że dziennikarze muszą o tym pisać, bo to jest ich praca i muszą mieć wyświetlenia. Jego zdaniem te informacje dostają od agencji aktorskich.

- Problem polega na tym, że dowiadują się niektórych rzeczy od agencji. które mogą być prawdziwe. Dowiadują się tego od agencji, które chcą przepchać swoich klientów i napompować balonik. Jest w tym wiele bzdur, bo są nazwiska, które rzekomo biorą udział w przesłuchaniach, a tak nie jest. To musi być trudne dla nich jako ludzi. Są też inni, którzy mogą naprawdę brać udział w przesłuchaniach. To jednak już prywatna sprawa pomiędzy mną a nimi.

Kandydaci do roli Superman wg plotek:

David Corenswet w serialu Wybory Paytona Hobarta (2019)

Kandydatki do roli Lois Lane wg plotek:

Rachel Brosnahan - kandydatka do Lois Lane

Superman: Legacy - premiera w kinach w 2025 roku.