Superman: Legacy - nowy kandydat z serialu Moda na sukces. Czy pasuje do Człowieka ze Stali?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Jak donosi Variety, powołując się na swoje źródła, aktor Pierson Fode z serialu Moda na sukces, jest w walce o rolę Człowieka ze Stali w filmie Superman: Legacy. Czytamy, że przygotował on próbne nagranie, na którym zaprezentował się w roli Clarka Kenta na farmie. Według dziennikarza Variety reżyserowi i scenarzyście Jamesowi Gunnowi spodobało się to, co obejrzał. Aktora mogliśmy oglądać też w filmie Człowiek z Toronto.

Co ciekawe, nie byłby to pierwszy aktor z opery mydlanej w DCU. Sasha Calle przyszła do roli Supergirl z serialu Żar młodości. Zbiera ona dobre oceny za tę rolę.

Nikt nie chce komentować tych doniesień. Polityką Warner Bros. jest odmowa komentowania wszelkich przecieków na temat Superman: Legacy. Aktor jest jak na razie jednym z wielu kandydatów walczących o role i na ten moment żadna decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Wcześniej mówiono, że jednym z faworytów do tej roli może być David Corenswet.

Pierson Fode - kandydat do roli Supermana

Pierson Fode

Wiele wskazuje na to, że jest duża szansa, by w lipcu 2023 roku podczas San Diego Comic-Con 2023 ogłosić obsadę Superman: Legacy. Taki podobno jest cel twórców, ale wszystko zależy od tego jak casting dalej będzie się rozwijał.

Superman: Legacy - premiera w kinach w 2025 roku.