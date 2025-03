Za kulisami konfliktu Warner Bros. i Paula Thomasa Andersona: Co z filmem DiCaprio?

fot. materiały prasowe

Reklama

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej doniesień o problemach Warner Bros. Discovery związanych z kontrowersyjnymi decyzjami prezesa Davida Zaslava. Brak promocji potencjalnych hitów (Mickey 17), wywalanie tytułów do kosza (Batgirl, film z postaciami z Looney Tunes) czy utrata Christophera Nolana to tylko kilka przykładów. Wygląda na to, że konflikt z Paulem Thomasem Andersonem będzie kolejnym z serii. Sprawa dotyczy One Battle After Another.

Zobacz zwiastun One Battle After Another

Dlaczego Warner Bros. i Paul Thomas Anderson walczą o montaż filmu One Battle After Another?

Konflikt szefa Warner Bros. Michaela DeLuci z reżyserem Paulem Thomasem Andersonem wynika z mieszanych opinii po pokazach testowych One Battle After Another. Jest to pierwszy mainstreamowy i wysokobudżetowy projekt słynnego reżysera, którego budżet sięgnął 140 mln dolarów, więc z jednej strony producenci chcą zadbać, by film zarobił, a z drugiej sceny to wywołuje obawy u widzów, że ingerencja w film zniszczy coś potencjalnie dobrego. Anderson musiał zgodzić się na pokazy testowe ze względu na duży budżet, ale to dla niego nowość, ponieważ w swojej karierze nigdy wcześniej tego nie robił.

Źródła Variety oraz innych portali podają, że podczas pokazów testowych głównym problemem były postacie, którym trudno kibicować. Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro oraz Sean Penn zostali wysoko ocenieni przez widzów za stworzone role.

Według informatora dziennikarza, Michael DeLuca i Paul Thomas Anderson zaciekle walczą o finałowy montaż One Battle After Another. Na obecnym etapie film trwa dwie i pół godziny. Po pierwszych pokazach testowych reżyser skrócił film o 20 minut, co dało obecny czas trwania.

fot. Warner Bros. Pictures

Czy One Battle After Another może osiągnąć sukces finansowy?

Aby One Battle After Another odniosło sukces w kinach, musi zarobić przynajmniej 260 mln dolarów. Największy hit reżysera, Aż poleje się krew, zarobił 76 mln dolarów. Chociaż obawy widzów mogą być uzasadnione, reakcje Warner Bros. na pokazy testowe nie są zaskakujące. Dopiero co studio wypuściło dwa filmy Mickey 17 oraz Alto Knights, które okazały się finansowymi klapami.

W związku z tym, że informacje opublikowało Variety, nie są one traktowane jako plotka.