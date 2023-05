Superman: Legacy - jedna z najpotężniejszych wersji Lexa Luthora w filmie? Nowe szczegóły roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Według nowych informacji w ogłoszeniach castingów do Superman: Legacy rola Lexa Luthora oznaczona jest słowem Apex. Wielbiciele komiksów DC widzą tutaj powiązanie z jedną z najpotężniejszych wersji zwanej Apex Lex Luthor. Ta wersja posiada nadludzkie moce, które zdobył po walce z pół Marsjaninem, pół bogiem. Kawałek metalu tenth został zaabsorbowany przez ciało Lexa i takim sposobem dostał taką moc, że mógł w pojedynkę zabić całą Ligę Sprawiedliwości. Miał on podobne moce do Martian Manhuntera: supersiła, superszybkość, wielka wytrzymałość, zmiana wyglądu, niespotykana regeneracja czy umiejętność latania.

Lex Luthor - kto zagra?

Dziennikarze potwierdzają, że James Gunn rozmawiał z jednym z aktorów ze Strażników Galaktyki 3 o możliwej roli Lexa. Insiderzy mówią, że chodzi o Bradleya Coopera (Rocket w MCU), ale aktor odmówił. Wśród kandydatów wymienia się Nicholasa Houlta.

Według The Wrap w przesłuchaniach do roli Lexa Luthora biorą udział także czarnoskórzy aktorzy. James Gunn jest otwarty na to, by znaleźć najlepszego odtwórcę do tej roli.

Superman: Legacy - premiera w 2025 roku. Prawdopodobnie w lipcu poznamy odtwórców głównych ról.