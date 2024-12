Gwiazda Arrowa, Emily Bett Rickards we wrestlingu! Zwiastun Queen of the Ring

fot. materiały prasowe

W serwisie YouTube pojawił się zwiastun nadchodzącego filmu o wrestlingu kobiet, Queen of the Ring. W główną bohaterkę – Mildred Burke, wcieli się Emily Bett Rickards (Arrow).

Queen of the Ring – zwiastun

Queen of the Ring – fabuła, obsada, data premiery

Queen of the Ring opiera się na książce autorstwa Jeffa Leena o tym samym tytule. Film śledzi losy jednej z najbardziej niezapomnianych postaci we wrestlingu – Mildred Burke (Emily Bett Rickards). Cofniemy się w czasie do lat, kiedy wrestling kobiet był zakazany w całych Stanach Zjednoczonych. Samotna matka podejmie ryzyko, by spróbować zmienić kulturę. Dominuje w najbardziej męskim sporcie Ameryki, stając się pierwszą milionerką wśród żeńskich sportsmenek.

Obok Rickards w filmie wystąpią profesjonalne wrestlerki – Toni Storm, Kamille, Britt Baker, Naomi oraz Francesca Eastwood. W obsadzie pojawią się również Josh Lucas Marie Avgeropolous, Deborah Ann Woll, Cara Buono, Adam Demos, Martin Kove, Kelli Berglund, Damaris Lewis, Gavin Casalegno oraz Walton Goggins. Gościnnie dołączyli też Jim Cornette i Mickie James.

Premiera filmu w kinach zaplanowana jest na marzec 2025 roku. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów odnośnie dystrybucji filmu w Polsce.