Film leci w tle? Netflix ma dziwaczne wytyczne dla scenarzystów

Filmy odtwarzane w tle, kiedy ktoś wykonuje inne czynności, nie są niczym nowym i wiele osób korzysta z takiego rozwiązania od dawna. Aż do teraz scenarzyści nie musieli jednak brać tego zjawiska pod uwagę. Według śledztwa dziennikarza czasopisma N+1, Netflix wprowadził specjalne wytyczne dotyczące scenariuszy wybranych filmów, aby uwzględnić ten sposób oglądania.

Wytyczne Netflixa

Okazuje się, że w przypadku niektórych produkcji scenarzyści muszą uwzględniać dialogi opisujące, co dana postać robi lub robiła przed chwilą, a także jakie ma motywacje w danej chwili. Przykładem takiego filmu jest komedia romantyczna z Lindsay Lohan pod tytułem Irlandzkie życzenie. Problem polega na tym, że podczas oglądania takie dialogi mogą brzmieć nienaturalnie. Przykładem jest następujący dialog:

- Spędziliśmy razem cały dzień. Przyznaję, był to piękny dzień wypełniony pięknymi widokami i romantycznym deszczem, ale to nie daje ci prawa do kwestionowania moich wyborów. Jutro wychodzę za Paula Kennedy'ego.

Na co pada odpowiedź. Co istotne, zawarte w tej wypowiedzi informacje były już wcześniej kilkukrotnie powtarzane w dialogach filmu:

- Dobrze. Zobaczysz mnie po raz ostatni, ponieważ po tym wyruszam do Boliwii fotografować zagrożone wyginięciem drzewne jaszczurki.

Tego typu dialogi mają dostarczać informacji widzom, którzy podczas oglądania zajmują się innymi czynnościami.

Jest to nowy trend w streamingu, który stał się zauważalny w 2024 roku. Eksperci wskazują również na inne przykłady, takie jak film sci-fi Atlas z Jennifer Lopez.

Raport ujawnia także, że decydenci Netflixa do tej pory dawali zielone światło filmom i serialom bez żadnej analizy scenariuszy, traktując swoje treści bardziej jako tło dla innych aktywności widzów. Jest to odejście od tradycyjnej formy tworzenia filmów, której podstawą było pełne zaangażowanie widza. Na razie wytyczne dotyczą jednak tylko wybranych tytułów, a nie całej oferty platformy.

Na razie jest to plotka. Netflix nie odniósł się do tych doniesień.

