Superman & Lois - informacje castingowe zapowiadają występ znanej postaci z komiksów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. The CW

Superman & Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

Portal Illuminerdi udostępnił opisy castingowe, które towarzyszą projektowi stacji The CW. Jedną z nowych poszukiwanych postaci jest około 30-letnia kobieta imieniem Leslie (pamiętajmy, że imiona do castingów często są fałszywe). Bez znaczenia jest kolor skóry aktorki i pochodzenie, a opisywana jest jako "prawa ręka jednego z najbardziej wpływowych mężczyzn na świecie". Intuicja podpowiada zatem, że mamy do czynienia z postacią Mercy Graves, asystentką Lexa Luthora.

DC

The CW szuka także aktorki o pakistańskim pochodzeniu, która wcieli się w początkującą dziennikarkę, której mentorką ma być Lois Lane. Jest także opis postaci imieniem Sam Foswell. Do tej roli poszukiwany jest mężczyzna po czterdziestce i ma być nowym redaktorem naczelnym The Daily Planet. Opisywany jest jako ktoś, kto "może wydawać się szorstki i irytujący, ale w środku jest bardzo delikatnym mężczyzną". Portal Illuminerdi uważa, że może to być nowe spojrzenie na postać Perry'ego White'a.

Zobacz także:

Premiera Superman & Lois w styczniu 2021 roku.