Wiemy, kiedy zaczną się zdjęcia do Avengers: Doomsday. Jest też lista aktorów

Marvel

To już oficjalne: prace nad Avengers: Doomsday, bodaj najważniejszym filmem Marvela od czasu Końca gry, rozpoczną się lada moment. Oczywiście taki obrót spraw - zważywszy na datę premiery produkcji braci Russo - mógł być spodziewany, jednak dopiero teraz w całej sprawie pojawiły się konkrety. Wygląda na to, że niebawem będziemy mogli emocjonować się pierwszymi zakulisowymi materiałami.

Najpierw cieszący się dużą renomą serwis Production Weekly donosił, że ekipa Avengers: Doomsday wejdzie na plan "na początku roku", natomiast później okres doprecyzował portal The Wrap. W obszernym artykule na temat popularności Wielkiej Brytanii (to w tym państwie mają powstawać pierwsze zdjęcia do filmu Marvela) w przemyśle filmowym dziennikarze wyjawili, że zdjęcia do Doomsday rozpoczną się już w przyszłym miesiącu, marcu.

Z nie tylko kronikarskiego obowiązku dodajmy, że do raportu Production Weekly dołączono listę aktorów i aktorek. którzy mają pojawić się w przyszłorocznym filmie. Nie wiemy, na ile jest ona oficjalna, a na ile poglądowa i odwołująca się do krążących po sieci pogłosek - na pewno nie jest jednak pełna. Znajdują się na niej:

Avengers: Doomsday - lista aktorów i aktorek

Film Avengers: Doomsday wejdzie do kin 1 maja 2026 roku.

