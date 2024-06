Superman - oto Rachel Brosnahan jako Lois Lane! Masa zdjęć postaci; co się dzieje w Metropolis?

Variety

To był niesamowity dzień dla wszystkich czekających na film Superman w reżyserii Jamesa Gunna - w ciągu kilkunastu ostatnich godzin do sieci trafiła cała masa nowych zdjęć z planu produkcji w Cleveland w stanie Ohio, które na potrzeby ekranowej opowieści zostało zamienione w znane z komiksów Metropolis. Zaczęło się od fotografii przedstawiających kostium bohatera Davida Corensweta; teraz przyszedł czas na Rachel Brosnahan w roli Lois Lane.

Aktorka nosi na sobie ikoniczny strój, ten sam, który znamy z serii komiksów Action Comics. Na zdjęciach pojawiają się również m.in. Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), Ron Troupe (Christopher McDonald) i Perry White (Wendell Pierce), nie mówiąc już o tym, że jeszcze inne materiały oferują nam znacznie lepsze spojrzenie na kostiumy Supermana i Mistera Terrifica, którego sportretuje Edi Gathegi, przebywającego już na planie Nicholasa Houlta (Lex Luthor) czy podświetlone logo Daily Planet. Spójrzcie sami:

Superman - Rachel Brosnahan jako Lois Lane i inne zdjęcia z planu

Superman - zdjęcia z planu filmu Jamesa Gunna

Inwazja na Metropolis?

Na podstawie powyższych fotografii amerykańskie portale popkulturowe podejmują się próby odgadnięcia, co naprawdę dzieje się w filmowym Metropolis. Większość z nich skłania się ku tezie, że w mieście Supermana doszło do inwazji, o czym miałyby świadczyć widoczne na niektórych zdjęciach statki kosmiczne. To właśnie do nich wchodzą zakute w kajdanki postacie; nie jest wykluczone, że w późniejszych sekwencjach Lane, Olsen, Troupe i White biorą udział w wymianie zakładników.

Warto też nadmienić, że udokumentowane na zdjęciach sceny znalazły się w relacji telewizyjnej, którą prowadzi znana z komiksów Paige Mobley.

Przed nami jeszcze przynajmniej miesiąc prac na planie Supermana. Sam film ma zadebiutować w kinach 11 lipca przyszłego roku.