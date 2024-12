Jak Dexter Morgan przeżył wydarzenia z New Blood? Mamy wyjaśnienie!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Showtime

Na końcu miniserialu Dexter: New Blood tytułowy bohater zostaje postrzelony prosto w serce. To miał być koniec historii tej postaci, ale zapowiedziano już, że powróci on w zupełnie nowej produkcji, Dexter: Resurrection.

W zwiastunach prequela Dexter: Grzech pierworodny pojawił się sam Dexter – żywy i przebywający w szpitalu. Jak udało mu się przeżyć mimo śmiertelnej rany?

Dexter: Resurrection – jak tytułowy bohater przeżył?

Wyjaśnienie przyniósł pierwszy odcinek Grzechu pierworodnego, który został wyemitowany w USA! Wygląda na to, że pocisk nie trafił jednak prosto w serce – Dexter zostaje zabrany na ostry dyżur i chociaż początkowo nie ma tętna, lekarze uciskają ranę i przywracają go do życia za pomocą defibrylatora. Słyszymy wewnętrzny monolog bohatera: "Ach, bijące serce. Przeżyję to. Jest dokładnie tak jak mówią. Życie przelatuje ci przed oczami." W ten sposób przechodzimy do fabuły skupionej na jego młodości, a ciąg dalszy jego losów w czasie teraźniejszym zobaczymy w kolejnym serialu.

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana. Zobaczymy jego dalsze losy po wydarzeniach z miniserialu Dexter: New Blood. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Prace na planie mają ruszyć już w styczniu.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime.

Zobacz także:

Dexter: Grzech pierworodny – data premiery, fabuła

Na tej samej platformie pojawi się też prequel – Dexter: Grzech pierworodny. Jest to serial o młodości i początkach Dextera Morgana. Produkcja miała już swoją premierę w Paramount+, a polscy widzowie będą mogli ją obejrzeć 30 stycznia 2025 roku.

Historia skupia się na Dexterze i rozgrywa się w 1991 roku w Miami. Jest on studentem, który zaczyna zmieniać się w zbierającego doświadczenie seryjnego mordercę. Kiedy jego krwiożercze żądze nie mogą być ignorowane, Dexter odnajduje spokój i zrozumienie w Harrym. Ten uczy młodego Morgana kodeksu, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi, którzy na to zasługują - jednocześnie unikać pojmania przez stróżów prawa. To dla młodego Dextera jest wyzwanie, bo zaczął staż na komendzie w policji w Miami.