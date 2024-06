Superman: czyj statek widać na zdjęciach z planu? Jest podejrzany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno pojawiły się nowe zdjęcia z planu Supermana Jamesa Gunna. Widać było na nich tajemniczy statek kosmiczny ze schodami. Był jednak niekompletny, ponieważ większość elementów prawdopodobnie zostanie stworzona dopiero przy pomocy CGI, dlatego trudno było odgadnąć, co to właściwie za pojazd. Jednak nowe ujęcia wskazują, że to coś, co może należeć do Mister Terrifica.

Superman: czyj statek widać na zdjęciach z planu?

Powodem, dla którego internauci podejrzewają, że chodzi o Mister Terrifica, jest specyficzny kształt "T" na nowych zdjęciach. Możliwe, że superbohater przybędzie, by pomóc Supermanowi odeprzeć atak na Metropolis. W komiksach także miał swój statek kosmiczny - zresztą całkiem imponujący - i często przylatywał nim na pole bitwy.

Oczywiście, na ten moment to tylko spekulacje. Musimy zaczekać na więcej zdjęć z planu, by mieć pewność, co dokładnie planuje James Gunn.

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Oprócz Corensweta w obsadzie znaleźli się Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Światowa data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

