Superman: Red Son - fragment filmu animowanego. Radziecki Człowiek ze stali i Stalin

Superman: Czerwony syn to opowieść rozgrywająca się w alternatywnej rzeczywistości. Co by było gdyby Superman nie rozbił się w Smallville, ale w Związku Radzieckim? Człowiek ze stali staje się symbolem wrogów Ameryki, więc konflikt z Batmanem i innymi to tylko kwestia czasu.

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Jason Isaacs (Superman), Diedrich Bader (Lex Luthor), Amy Acker (Lois Lane), Vanessa Marshall (Wonder Woman0, Phil Morris (James Olsen(, Paul Williams (Brainiac), Sash Roiz (Hal Jordan), Phil LaMarr (Jon Stewart), Roger Graig-Smith (Batman), Travis Willingham (John F. Kennedy) oraz William Sayers (Stalin). Sam Liu wyreżyserował na podstawie scenariusza J.M. DeMatteuis.

Superman: Red Son - premiera w USA odbędzie się 25 lutego 2020 roku.