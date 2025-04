Kto jest głosem tego robota z Supermana? To jego 4. rola w DCU!

fot. DC Studios

Niedawno opublikowany, 5-minutowy fragment z filmu Superman, wywołał poruszenie w sieci i rozpoczął dyskusję pomiędzy fanami DC. Jednym materiał się spodobał z powodu lekkości, humoru i wiernego podejścia do materiału źródłowego, innym zaś brakowało powagi. W samym materiale nie brakowało natomiast elementów znanych z mitologii tego herosa. Pojawiły się m.in. roboty, których zadaniem jest zajmować się Fortecą Samotności. To właśnie one w trakcie krótkiej sceny zabierają rannego Człowieka ze stali do Fortecy, a tam poddają go działaniu słońca, które go leczy.

Aktor o roli X-Mena w Avengers: Doomsday: „Wracam do bycia 60-letnim superbohaterem”

Roboty są ponumerowane i zdają się mieć różnych aktorów głosowych oraz charaktery. "12-stka" jest nieśmiała i podekscytowana poznaniem Supermana, z kolei "Czwórka" ma bardziej rzeczowe i pozbawione uczuć podejście. Zdaniem ComicBook udało się rozszyfrować aktora głosowego stojącego za głosem robota z numerem 4. Ma to być... Alan Tudyk, czyli ekspert od ról głosowych. W swojej karierze grał już Jokera, Flasha, Supermana czy Green Arrowa. To także jego czwarta rola w DCU po udziale w serialu Koszmarne Komando. Tam wcielał się głównie w Dr. Fosfora, ale również Clayface'a czy Willa Magnusa.

James Gunn wielokrotnie podkreślał, że aktorzy głosowi będą mogli powtórzyć swoje role w wersjach aktorskich. Tak stanie się z Frankiem Grillo i jego Rickiem Flagiem Sr. Alan Tudyk może wcielać się też w postaci poboczne, które nie mają zbyt wiele czasu ekranowego i nie wymagają twarzy aktora do odpowiedniego sportretowania na ekranie.

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

Akcja filmu toczy się w świecie, w którym Superman już działa, co oznacza, że nie zobaczymy ponownie jego genezy – w przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji.

Premiera filmu zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku.

