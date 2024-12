James Gunn o zwiastunie Supermana i filmie. Krypto to nie taki dobry piesek, kwestia kostiumu i sceny po napisach

fot. materiały prasowe

Zwiastun nowego Supermana od Jamesa Gunna i DCU zrobił furorę w sieci i wywołał wiele dyskusji. Reżyser postanowił opowiedzieć o swoim pomyśle na film, zwiastun i rozłożyć go na czynniki pierwsze. W kinach z kolei pojawiła się nieco inna wersja, która oferuje świeże ujęcia na Lexa Luthora, Mr. Terrific oraz Engineer.

James Gunn ogłosił, że zwiastun pobił wszelkie rekordy popularności w historii Warner Bros. i filmów opartych na komiksach DC. Od premiery zapowiedzi zanotowała ona 250 mln wyświetleń i wygenerowała ona milion postów w mediach społecznościowych.

James Gunn o zwiastunie do Supermana

Chciałem, żeby w zwiastunie była zawarta esencja filmu. Film jest optymistyczny, ale ma swoje mroczne momenty. To wielkie widowisko science fiction, ale jednocześnie jest przyziemne przez sposób, w jaki traktujemy postaci i wszystko inne. Chciałem, żeby to była esencja Supermana. Tego Supermana, z którym dorastałem i pokochałem. Ale chciałem, żeby to było też coś nowego.

Jaki będzie Superman w DCU?

Myślę, że od samego początku widać, że to nieco inna wersja Supermana. [...] Zawieramy tam całą mitologię tej postaci. Inne filmy superbohaterskie robiły to na zasadzie: "Macie tu Batmana i tylko jego. Albo - macie Supermana i nic więcej." On żyje w świecie pełnym superbohaterów. To alternatywna wersja historii, w której superbohaterzy żyją od początku, ale jest bardzo przyziemna. Opowiada o prawdziwych ludziach z prawdziwymi życiami, którzy są po prostu przy okazji meta-ludźmi. Superman ma przyjaciół, którzy są superbohaterami. Ma latającego psa, gigantyczną fortecę. Ma wszystko to, co kochamy w komiksach z Supermanem i z jego mitologii, a czego nie mieliśmy okazji często widzieć w filmach, szczególnie w tak przyziemnej wersji.

Krypto nie będzie dobrym pieskiem

Jego relacja z Krypto jest skomplikowana. To na pewno nie jest dobry piesek. W zwiastunie jest on lepszym psem niż w filmie. To naprawdę okropny pies! Oczywiście go kochasz, bo to pies i jak można inaczej? Ma te słodkie, niewinne oczka, ale jest okropnym psem.

James Gunn o kostiumie Supermana

Nie chciałem, żeby wyglądał jak mokry t-shirt. Nie chciałem, żeby miał tonę sztucznych mięśni albo wyrysowany kaloryfer.

Czy będzie scena po napisach?

Jeśli spojrzycie na moje sceny po napisach w MCU, to raz zapędziłem się w kozi róg. Było to wtedy, gdy zapowiedziałem Adama Warlocka. Pomyślałem wtedy: "Chole**, teraz muszę go dać do kolejnego filmu." A to było prawdziwe utrapienie. Nie zamierzam budować całego uniwersum w scenach po napisach, ale uwielbiam dawać publiczności coś za przeczekanie ich. Wolę jednak, żeby to było coś zabawnego i fajnego, przeznaczonego dla fanów, a nie na zasadzie: "O, a teraz zapowiemy kolejną część uniwersum."

"Mam nadzieję, że Superman nas zjednoczy"

Mam nadzieję, że Superman nas trochę zjednoczy, bo w jego postaci chodzi o te wszystkie fundamentalne wartości, które wierzę, że każdy wyznaje. Może nie każdy, ale większość. Mam nadzieję, że obędzie się bez politycznego dyskursu wokół tego. Jeśli skupimy się na naszym własnym człowieczeństwie, a o to przecież chodzi w Supermanie jako postaci i filmie i zaczniemy skupiać na tym, co każdego dnia możemy zrobić dobrze, to będzie to uzdrawiające doświadczenie.

Na początku zwiastuna Superman chce, żeby Krypto zabrał go do domu. Uważam, że to moment, gdy wszyscy możemy wrócić do domu. Do postaci, którą kochamy, do prostoty jej moralności i dobroci. Tego lata wszyscy możemy wrócić do domu, do Supermana. Uważam, że to byłoby coś dobrego dla nas.

Superman – co wiemy?

Film wyreżyserował James Gunn, który odpowiada także za scenariusz. Jest to pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, poprzedzony jedynie serialem Koszmarne Komando, opowiadającym o mniej znanych postaciach świata DC.

W główne role wcielają się:

David Corenswet jako Superman/Clark Kent,

jako Superman/Clark Kent, Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

jako Lois Lane, Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Alan Tudyk. Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.