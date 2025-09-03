Reklama
Szczery zwiastun Supermana. Obsesja na punkcie trolli internetowych i porównanie do Niezwyciężonego

Jak każda większa kinowa premiera, tak i Superman doczekał się szczerego zwiastuna. Twórcy wideo w swoim stylu naśmiewają się z różnych motywów najnowszego filmu Jamesa Gunna.
Magda Muszyńska
Tagi:  superman 
Superman fot. materiały prasowe
Kilka dni temu na VOD trafił najnowszy Superman, który otworzył kinowe DCU. Dlatego nie trzeba było długo czekać, aż Screen Junkies stworzą "szczery zwiastun" do tego filmu superbohaterskiego, w którym wystąpili David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult. Jak zwykle wypunktowali wszystkie zabawne spostrzeżenia.

Czytaj więcej: Superman w HBO Max. Wiemy, kiedy premiera

Przykładowo w wideo Screen Junkies zauważają, że w filmie Jor-Ela (ojca Kal-Ela) jest jak Omni-Man z animacji Niezwyciężony. Śmieją się również z twistów fabularnych, że Hammer of Boravia okazał się Ultramanem, aby później wyjawić, że to klon Supermana. Zresztą na sam koniec nabijają się z podobieństwa Lexa Luthora wydającego rozkazy Ultramanowi do reklamy z Paulem Ruddem.

Zauważono również, że Superman ma obsesję na punkcie internetowych trolli, co mogło być zainspirowane sytuacją z Jamesem Gunnem (reżyserem filmu i współszefem DC Studios), który na jakiś czas został odsunięty od kręcenia Strażników Galaktyki 3, ponieważ odkryto jego stare, kontrowersyjne tweety z przeszłości. Poza tym wskazują wiele podobieństw między Supermanem, a wcześniejszymi filmami Gunn dla Marvela. Zobaczcie poniżej zwiastun.

Superman - szczery zwiastun

Superman - ranking filmów wg krytyków

7. Superman IV - 10%

arrow-left
7. Superman IV - 10%
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Tagi:  superman 
