Nowe zdjęcie z planu Supermana. Kluczowe zmiany wątku LuthorCorp

Produkcja Supermana wciąż trwa, a nowe zdjęcie z planu zaintrygowało fanów DC. Jak możecie zobaczyć poniżej, uchwycono na nim pojazdy wojskowe z logiem LutherCorp, firmy należącej do Lexa Luthora (Nicholas Hoult). Już wcześniej mogliśmy dostrzec coś, co wyglądało na prowizoryczną bazę wojskową, a komiksy również czasami podążały tą drogą. Pozostaje pytanie, czy Lex współpracuje z wojskiem, czy też jego firma opiera się na przemyśle zbrojeniowym w większym stopniu, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni.

Superman - fabuła, premiera, obsada

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą. Premiera nowego Supermana została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

Kto wystąpi w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna? W głównej roli wystąpi David Corenswet, a postać Lois Lane zagra Rachel Brosnahan. Tych aktorów oraz resztę obsady możecie zobaczyć w poniższej galerii.