Kiedy premiera Marvel 1943: Rise of Hydra? Aktorka zdradza przybliżony termin

fot. Marvel

Reklama

Projekt ten powstał w pracowni Skydance New Media, a za jego reżyserię odpowiada Amy Hennig, znana z kultowych serii takich jak Uncharted oraz Legacy of Kain. Już od pierwszych pokazów produkcja wzbudziła ogromne zainteresowanie graczy na całym świecie.

Gra została zaprezentowana podczas konferencji GDC 2024, gdzie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Od tamtego czasu szum medialny wokół produkcji Marvel 1943: Rise of Hydra jakby zmalał. Teraz głos w sprawie zabiera aktorka dubbingowa, Khary Payton, która zdradza potencjalne okienko wydawnicze. Według jej relacji, zespół wciąż intensywnie pracuje nad grą, a oficjalna premiera planowana jest na 2025 rok, z dużym prawdopodobieństwem w okresie świątecznym. Do tych doniesień warto podchodzić z pewnym dystansem do czasu pojawienia się oficjalnego komunikatu.

Nadal pracujemy. Planujemy premierę w 2025 roku. Myślimy o okresie świątecznym. Jestem bardzo podekscytowana.

Choć szczegóły fabuły i mechanik rozgrywki pozostają wciąż tajemnicą, fakt, że gra tworzona jest przez tak doświadczony zespół, daje podstawy do wysokich oczekiwań wobec jakości produkcji.