Nagranie z planu Supermana od Jamesa Gunna. Czy to Mr. Terrific?!

Na platformie X pojawiło się nowe wideo z planu Supermana od Jamesa Gunna. Choć materiał został nakręcony z dość dużej odległości, widać na nim czarnoskórego mężczyznę w czerwonej koszulce, który bierze udział w (ćwiczonej lub kręconej) scenie walki.

Nagranie z planu Supermana od Jamesa Gunna

Oczywiście, nie można mieć stu procentowej pewności, kto to jest, biorąc pod uwagę fakt, że nagranie jest niewyraźne, ale fani wierzą, że może to być Edi Gathegi w roli Mr. Terrifica. Szczególnie, że w pewnym momencie osoba widoczna na filmiku wyskakuje w powietrze, by pokonać wrogów. Internauci spekulują, że może to być możliwe dzięki T-Spheres, najbardziej rozpoznawalnym urządzeniom z arsenału superbohatera - te "kuleczki" miały między innymi możliwość lewitacji kilku metrów nad ziemią. Poza tym mogły wybuchać, tworzyć hologramy czy łączyć się z innymi urządzeniami elektrycznymi, na przykład satelitami.

Nagranie możecie zobaczyć poniżej, a także zbliżenie.

Superman Jamesa Gunna - informacje o filmie

Superman to nowy film Jamesa Gunna, który będzie rozgrywać się w DCU. Nie zobaczymy w nim jednak kolejnej genezy Człowieka ze stali. Bohater będzie już aktywnie działającym herosem. Twórcę zainspirowało wiele komiksów, w tym All-Star Superman i Superman for all Seasons. W główną rolę wcieli się David Corenswet. Poza tym na ekranie zobaczymy też Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Ich i resztę obsady możecie zobaczyć w poniższej galerii, w której zestawiliśmy aktorów z granymi przez nich postaciami.

