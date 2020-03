Syrena - pierwszy zwiastun 3. sezonu serialu już w sieci

W styczniu informowaliśmy Was, że Syrena to serial, który osiąga dobrą oglądalność w USA i podjęto decyzję o zamówieniu 3. sezonu. Początkowo nie podano pomysłów na fabułę, ale twórca powiedział, że już zaczęli dawać sugestię, co czeka widzów w przyszłości i nie pokazanie tego nie byłoby wobec nich uczciwe. Pierwszy zwiastun 3. sezonu produkcji daje kilka tropów...

W obsadzie są Eline Powell (Gra o tron), Alex Roe (The 5th Wave), Fola Evans-Akingbola, Ian Verdun and Rena Owen (The Orville). Eric Wald i Emily Whitesell są showrunnerami.

Serial w Polsce dostępny jest na HBO GO i najpewniej 3. sezon również tam trafi. A oto wspomniany zwiastun: