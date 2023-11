Szogun - data premiery serialu ogłoszona. Plakat zapowiada samurajski klimat

fot. Disney+

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że Szogun pojawi się w lutym 2024 roku. Teraz ogłoszono konkretną datę premiery, która została wyznaczona na 27 lutego 2024 roku. Poza USA odbędzie się to na platformie Disney+. Natomiast w Stanach Zjednoczonych będzie to serwis Hulu oraz dodatkowo emisja na kanale FX. W planach jest danie widzom dwóch odcinków na premierę i potem co tydzień po jednym odcinku.

Szogun - zdjęcia

Aby to wydarzenie podkreślić, opublikowano nowy plakat, na którym widnieje Yoshii Toranaga, w którego wciela się Hiroyuki Sanada. Serial limitowany liczy 10 odcinków.

Szogun

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku u schyłku trwającej prawie wiek wojny domowej w Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

Nowy serial oparty jest on na kultowej książce Jamesa Clavella pod tym samym tytułem, która doczekała się słynnego miniserialu Szogun z 1980 roku z Richardem Chamberlainem w roli głównej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido.. Za sterami stoi Justin Marks, znany z serialu Odpowiednik.