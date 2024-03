Szogun - zwiastun 6. odcinka. Pani Ochiba pociąga za sznurki

fot. materiały prasowe

Zwiastun 6. odcinka Szoguna to dość intrygujący fragment, sugerujący, że portugalscy misjonarze zmienią strony konfliktu i staną po stronie Toranagi. Jednak to, co wygląda najciekawiej to wyraźna sugestia, że pani Ochiba będzie sączyć jad do uszu Ichido, tym samym stając się kimś, kto tak naprawdę będzie pociągać za sznurki w Osace. Znaczenie tej postaci na decyzje rady i rozwoju historii w kierunku potencjalnego konfliktu wydaje się kluczowe.

Szogun - zwiastun 6. odcinka

Przygotowano też nowy teaser całego serialu.

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku w przededniu wojny domowej, która zdecyduje o losach Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido..

Szogun co tydzień we wtorki na Disney+.