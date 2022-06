Szybcy i wściekli 10 - kogo gra Daniela Melchior? Aktorka mogła zdradzić ważny szczegół

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają prace na planie widowiska Szybcy i wściekli 10. Daniela Melchior jest jedną z kilku osób, które są nowe w obsadzie serii. Do tej pory nikt otwarcie nie ujawnił, kogo aktorka gra. Wydaje się jednak, że jej nowy post udziela odpowiedzi na to pytanie.

Szybcy i wściekli 10 - kogo gra Melchior?

Na zdjęciu opublikowanym przez Danielę Melchior widzimy ją w towarzystwie Vina Diesela. Oboje sa w studiu z blue screenem, w którym kręcone są sceny. To co jednak przykuwa uwagę to jej słowa w poście: starszy brat. Tak nazwała Diesela. Oczywiście może to być po prostu oznaka sympatii dla kolegi z planu, ale wszyscy spekulują, że chodzi o coś innego. Wygląda na to, że Melchior gra młodszą siostrę Doma Toretto. Jeśli to się potwierdzi, będzie to więc kolejna osoba dopisana do jego najbliższej rodziny obok Mii (Jordana Brewster) i Jacoba (John Cena). Pamiętajmy jednak, że w filmie poznamy też ich matkę (Rita Moreno).

Szybcy i wściekli 10 - obsada

Na ekranie ponownie się pojawią Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker oraz Charlize Theron. Nowi w obsadzie są także Jason Momoa oraz Brie Larson. Momoa gra czarny charakter.

Za kamerą stoi Louis Leterrier, który zastąpił Justina Lina; reżyser odszedł chwilę po rozpoczęciu zdjęć. Premiera w 2023 roku.