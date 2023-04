Szybcy i wściekli 10 - ta metalowa kula to nie CGI. Nowe wideo o kulisach widowiska

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 10 doczekali się nowego wideo o kulisach. W nich też pokazano kilka ujęć z planu z popisami kaskaderskimi i praktycznymi rozwiązaniami do tworzenia na ekranowej rozwałki. W zwiastunie mieliśmy sceny z metalową kulą rozwalającą samochody na ulicy. To wideo potwierdza, że to nie jest efekt komputerowy i oni naprawdę to zrobili na planie.

Szybcy i wściekli 10 - kulisy

Szybcy i wściekli 10 - Theron vs Rodriguez

Michelle Rodriguez udziela wywiadów promujących widowisko Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Nie brak jednak pytań o Szybkich i wściekłych 10. Aktorka zapowiedziała brutalną walkę pomiędzy Letty oraz Cipher graną przez Charlize Theron. W rozmowie z Vanity Fair wyjawiła, że... aktorki nakręciły ją bez reżysera i same wszystko ogarnęły. Rodriguez nazywa Theron potworem w kontekście kręcenia scen walk. Charlize Theron wkręciła się w to od czasów pracy z twórcami Johna Wicka przy Atomic Blonde.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w maju 2023 roku w kinach.

Szybcy i wściekli 10 - zdjęcia i plakaty