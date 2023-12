Szybcy i wściekli 10 online - dziś premiera w streamingu. Gdzie oglądać?

materiały promocyjne

Do tej pory Szybcy i wściekli 10 byli dostępni online w VOD, czyli w serwisach, w których można wykupić wersję cyfrową za określoną kwotę lub wypożyczyć ją na 48 godzin. 17 grudnia superprodukcja w końcu zadebiutowała w Polsce w platformie streamingowej opartej na subskrypcji. Widowisko jest już dostępne w SkyShowtime. Każdy, kto nie oglądał lub kto chce sobie powtórzyć przygody Doma i jego rodziny w walce z Jasonem Momoą, ma teraz okazje to zrobić.

Szybcy i wściekli 10 - box office

Film zebrał na całym świecie 704,7 mln dolarów przy budżecie 340 mln dolarów. Na te koszty wpłynęło wiele rozmaitych czynników na czele z kręceniem podczas pandemii koroanwirusa i w wyniku tego niestety 10. odsłona jako jedyna w serii przyniosła straty finansowe. By pokryć koszty i wyjść na zero, Szybcy i wściekli 10 musieli zebrać w box office 850 mln dolarów.

Przypomnijmy, że box office to są kwoty ze sprzedaży biletów do kin. Producenci dostają do kieszeni jedynie określony procent i stąd przyjęło się ogólną zasadę, że aby film się zwrócił, musi zebrać w box office 2,5 razy więcej niż wynosi budżet.

Szybcy i wściekli 10 - poznajcie wszystkich 24 bohaterów

Tego Calderón wcieli się w Tego Leo, sojusznika Rico Santosa, który często towarzyszy Domowi w przygodach. Obecnie prowadzi restaurację w Brooklynie, choć niewykluczone, że będzie musiał zostawić biznes, by ratować rodzinę.

Szybcy i wściekli 10 - opis fabuły

W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.