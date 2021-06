Szybcy i wściekli 10 - Vin Diesel o konflikcie z Dwaynem Johnsonem. Był on prawdziwy?

fot. materiały prasowe

Podczas promocji filmu Szybcy i wściekli 8 narósł konflikt pomiędzy Vinem Dieselem i Dwaynem Johnsonem. Zwłaszcza The Rock w swoich postach w mediach społecznościowych sugerował, że mają ze sobą na pieńku. To było jeszcze zanim pojawił się konflikt z Johnsona z Tyresem Gibsonem, który atakował aktora za to, że Szybcy i wściekli 9 zostali przesunięci o rok z powodu Hobbsa i Shawa.

W nowym wywiadzie dla Men's Health Vin Diesel został o to ponownie zapytany. Ponownie podkreśla, że jakikolwiek konflikt już nie istnieje i został rozwiązany. Wręcz z jego wypowiedzi można wywnioskować, że żadnego konfliktu nie było i było to przygotowane, aby dobrze zaakcentować ekranowy konflikt Doma z Hobbsem.

Szybcy i wściekli 9

Ze słów Diesela wynika, że chciał określonym zachowaniem wyzwolić u Dwayne'a Johnsona odpowiednią kreacją aktorską w stosunku do tego, co planowali w filmie Szybcy i wściekli 8. Co prawda, nie mówi otwarcie, że konflikt był zmyślony, ale wynika on z innych aspektów, niż do tej pory myśleliśmy. Fani od samego początku podejrzewali, że był on częścią akcji marketingowej. Johnson natomiast potraktował zachowanie Diesela jako nieprofesjonalne, a najwyraźniej była to świadoma decyzja Diesela, aktora/producenta, by stworzyć taką atmosferę wokół tych dwóch postaci.

- To wymagało wiele pracy. Musieliśmy do tego dojść i czasami mogłem okazywać się dość stanowczy i chłodny. Nie w stylu Felliniego, ale myślę, że zrobiłbym wszystko, co muszę, aby wyzwolić u aktora kreację w tym, co produkuję.

Jest więc szansa, że Hobbs pojawi się w filmie Szybcy i wściekli 10 lub Szybcy i wściekli 11. Justin Lin, reżyser widowiska, również jest na to otwarty, o czym mówił w jednym z wywiadów.

Szybcy i wściekli 9 - premiera 25 czerwca 2021 roku.