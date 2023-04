Szybcy i wściekli 10 - wideo pokazuje nowe sceny. Rozmach warty kosmicznego budżetu?

Nowe wideo zapowiadające film Szybcy i wściekli 10 pokazuje wiele pełnych rozmachu scen oraz wypowiedzi ekipy. Według wszelkich informacji nowy reżyser Louis Leterrier wykorzystał na planie więcej praktycznych efektów specjalnych niż CGI. Między innymi ta metalowa kula, którą widzimy w zapowiedziach, jak rozwala autobus i samochody, to coś prawdziwego nakręconego na planie, nie efekty komputerowe. Wszystko też przypomina, że to przedostatnia część, więc wstęp do wielkiego finału serii.

Według informacji dostępnych w sieci budżet widowiska sięgnął 340 mln dolarów. Więcej niż poprzednich części.

W kwietniu 2022 roku ogłoszono porzucenie Szybkich i wściekłych 10 przez Justina Lina. Oficjalnie reżyser pozostał producentem i wspiera projekt. Nieoficjalnie jednak mówiło się o konflikcie Lina z Vinem Dieselem, który non stop miał uwagi do scenariusza. Nic więc dziwnego, że Leterrier zmienił praktycznie cały film. Nie wiadomo, jaka była oryginalna wizja Lina na tę część.

Szybcy i wściekli 10 - premiera w maju 2023 roku w kinach.